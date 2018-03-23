Анатолий Литовченко: прямые расчеты позволят повысить собираемость платежей

Закон о прямых расчетах был принят в Госдуме в окончательном чтении. Напомним, что он позволяет собственникам квартир в многоквартирном доме выбрать, как им удобно рассчитываться с ресурсниками — напрямую, через РКЦ или через УК.

Депутат госдумы Анатолий Литовченко отметил, что принятие данного законопроекта очень важно для Челябинской области, так как вопрос с собираемостью платежей и их распределением в обслуживающих организациях стоит довольно остро. По его мнению, документ позволит напрямую оплачивать потребленные коммунальные услуги, минуя посредника.

- Кроме того, в рамках принятого закона ресурсоснабжающие организации получили право в одностороннем порядке перейти на прямые договоры с жителями при условии, если у УК есть задолженность по оплате более 2 среднемесячных платежей, - сказал Анатолий Литовченко. - Я уверен, что новый закон повысит собираемость платежей за ЖКУ и будет способствовать улучшению содержания общедомового имущества.

Уточним, что если жителей устраивает нынешнее положение вещей, то заключать новый договор напрямую с РСО не нужно.