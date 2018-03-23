В Петербурге без отопления остались почти 40 домов
23 марта 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Петербурга на Девятой советской улице минувшей ночью прорвало теплотрассу. В результате горячей водой затопило дорогу, повреждены несколько автомобилей.
Как сообщает ОТР, без отопления остались почти 40 домов. Прорыв на этом участке происходит уже четвертый раз за последние две недели. Причина происшествия - износ устаревших коммуникаций.
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