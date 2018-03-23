На Южном Урале пройдет региональный благотворительный фестиваль «Дети – детям»

В селе Миасское Красноармейского района Челябинской области 24 марта в 12:00 на базе средней общеобразовательной школы №1 при поддержке южноуральского отделения Российского движения школьников пройдет региональный благотворительный фестиваль «Дети – детям». На мероприятие соберутся более 300 школьников со всего Южного Урала. Главным гостем фестиваля станет летчик-космонавт, Герой России Сергей Николаевич Рязанский. Онлайн

трансляция фестиваля будет доступна на новостном портале «Южноуральская панорама». Также во время трансляции совместно с Челябинским городским общественным движением «Искорка» будет осуществлен сбор средств в фонд помощи онкобольным детям. Приглашаем принять участие в благотворительной акции всех неравнодушных!

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Участники фестиваля проведут ярмарку, мастер-классы и концерт, а деньги, собранные в ходе мероприятия, передадут в помощь конкретным детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи.

Специальными гостями фестиваля станут председатель Общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников» летчик-космонавт Сергей Рязанский, исполнительный директор Общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение школьников», российский футболист Денис Клебанов, лауреат Национальной премии «Заветная мечта» , лауреат премии по детской литературе им. Михалкова , детский писатель Тамара Михеева и один из организаторов Международной детской литературной премии им. Крапивина, лауреат литературных премий им. Бажова, «Южноуральская книга» Ольга Колпакова.

На фестиваль наряду с участниками приглашены свыше 100 детей с ограниченными возможностями здоровья. В специально созданном арт-пространстве фестиваля они смогут реализовать свои творческие способности, расширить границы общения. Участники фестиваля обучат их своему любимому делу, хобби. Дети будут вовлечены в совместную деятельность, которая их сближает и выводит их отношения на качественно новый уровень.