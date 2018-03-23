Эксперты рассказали, куда россияне с детьми поедут на весенние каникулы

Стали известны самые популярные у россиян туристические направления для путешествий с детьми на весенних каникулах. В лидерах привлекательности оказались российские города.

Популярные сервисы для путешественников оценили спрос на билеты по разным направлениям на период весенних школьных каникул – с 26 марта по 1 апреля. Чаще всего россияне с детьми школьного возраста покупают билеты в Сочи с вылетом из Москвы. Второе место в списке занял Крым с вылетами из Москвы, на третьем – вновь Сочи, но с вылетами из Санкт-Петербурга.

В каникулярный рейтинг также вошли поездки в Минеральные Воды и Калининград, и путешествия из регионов в обе столицы – Москву и Санкт-Петербург.

Рейтинг популярных зарубежных направлений возглавили Тбилиси, Ереван и Париж. Эксперты метапоисковиков авиабилетов отмечают, что в этом году 64% билетов приходится на внутренние направления, и 36% - на международные, сообщает РИА Новости.