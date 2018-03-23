Ледяная глыба упала на ребенка с крыши гостиницы в Угличе
23 марта 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]
С крыши одной из гостиниц в городе Углич, расположенном в Ярославской области, на шестилетнего мальчика упала ледяная глыба. Данную информацию в пятницу, 23 марта, предоставили в СУСК РФ по региону.
Происшествие случилось накануне. Как уточняется, ребенок был экстренно доставлен в медицинское учреждение, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. В настоящий момент, по информации РИА "Новости", жизнь мальчика находится вне опасности.
По факту случившегося специалисты начали доследственную проверку. Уже осмотрено место происшествия и опрошены очевидцы. Процессуальное решение будет принято позже.
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