Челябинская реклама может превзойти американскую

Какими новшествами успел побаловать нас наступивший год? В числе прочего — новыми ограничениями для наружной рекламы. С центральных улиц начинают исчезать растяжки, поредеют и леса баннеров. Горожане по большей части не спорят: люди устали от визуального мусора. Однако есть рекламные методы и помимо огромных плакатов. Новые схемы набирают популярность не только у нас, но и по всему миру. О том, как правильно предлагать рекламу, чтобы не работать впустую и не портить людям настроение, мы разговариваем с Сергеем Грединым, коммерческим директором рекламной компании «Альфа».

Прошлый век?

О чем мы думаем при слове «реклама»? В первую очередь приходят в голову плакаты на улицах, клипы по телевизору, длинные «паузы» в эфире радиостанций. Это реклама, которая знакома каждому.

- Есть традиционная, проверенная годами и потому уже устаревшая методика рекламы. Именно она сейчас превалирует, причем не только в Челябинске, - отмечает Сергей Гредин. - Пробовать другие варианты бывает страшно. Но всегда действовать «так, как раньше» — значит, получать такой же результат. Если он вас устраивает — хорошо. А если нет — наверное, пора что-то менять. Поэтому мы предлагаем новые методы рекламы.

Чем же плоха наружная реклама (конечно, кроме того, что визуальный мусор периодически нас раздражает)? Давайте подумаем. Где расположены баннеры, растяжки? Рядом с дорогой со стороны водителя или над проезжей частью. Таким образом плакаты должны привлечь внимание человека за рулем авто. Но, минуточку, когда человек управляет машиной на дороге крупного мегаполиса — он далеко не свободен. Водитель должен следить за дорогой, за другими участниками движения, пешеходами. Смотрит ли он вообще на плакат? Находит ли время задуматься о том, что предлагает реклама?

А теперь вспомним о пассажирах, которые едут в общественном транспорте. Их внимание свободно: доставку из пункта А в пункт Б обеспечивает водитель, следить за ситуацией на дороге не нужно. Пассажир скучает, ищет, чем себя занять, и готов к восприятию информации. Как «поймать» зрителя в этот момент? Очень просто: такую возможность обеспечивает «Первое маршрутное телевидение». В трамваях и троллейбусах Челябинска работают 308 антивандальных экранов, которые ведут непрерывную трансляцию. Те из нас, кто передвигается по городу на электротранспорте, успели не только заметить их, но и привыкнуть к новшеству. И большинство пассажиров согласится: экран с движущимися слайдами неплохо помогает скоротать дорогу.

Но возьмем другой пример — телеканал обычного телевидения. Что мы делаем, как только начинается реклама? Правильно, щелкаем пультом или отвлекаемся на другие занятия. И это вполне закономерная реакция.

- Реклама вызывает раздражение: она прерывает фильм или передачу, нередко в этот момент повышается громкость звука. Естественно, зритель недоволен: его оторвали от чего-то интересного и бросают в лицо информацию, которую он не заказывал, - разводит руками Сергей Гредин. - Мы работаем иначе. Наше телевидение — беззвучное: картинка привлекает внимание, но не утомляет зрителя. Мы не навязываем информацию — мы вежливо ее предлагаем. И люди смотрят наши передачи, даже более того: внимательно изучают материал.

Около 200 тыс. челябинцев в сутки пользуются электротранспортом и смотрят маршрутное телевидение

Маршрутное TV на связи

- А откуда вы знаете, что рекламу читают внимательно? - задаю я собеседнику каверзный вопрос. - У вас есть обратная связь со зрителями?

- Вообще, наш режим не подразумевает обратной связи. Это не наша задача, - признается Сергей Гредин. - Тем не менее обратная связь у нас действительно есть. Зрители перезванивают нам по контактному телефону, чтобы уточнить детали, выразить отношение к программам... Это показатель того, что люди обращают внимание на нашу информацию. Если нам звонят — значит, зрителям не все равно, они не отворачиваются от экрана, а уделяют нам время.

Чем вызван такой интерес? Как мы уже говорили — большую роль играет готовность зрителя. Но многое решает и сама информация. Ведь маршрутное телевидение — это не только реклама. Значительную часть эфира занимают познавательные и развлекательные материалы: сведения из мировой истории, актуальные новости, научные факты.

- Наше телевидение должно быть не только полезно, но и интересно смотреть, - подчеркивает Сергей Гредин.

Приятно, когда зрители звонят, чтобы похвалить материалы. Но иногда программы и ругают — такое бывает. В связи с этим мой собеседник делится еще одной историей.

- Однажды нам пожаловались на рекламу в эфире: она не нарушала никаких норм, но не понравилась зрителю, - вспоминает Сергей Гредин. - Мы обсудили этот вопрос с рекламодателем и подкорректировали ролик. Ведь ни мы, ни рекламодатель не хотим раздражать зрителя.

Для маршрутного телевидения это любопытный случай в работе. А если бы подобная ситуация сложилась с растяжкой или баннером? Для замены широкоформатного плаката нужно столько денег и времени, что на корректировку не решился бы ни один предприниматель. Между тем реклама, которая раздражает, грозит превратиться в антирекламу...

На западе и на востоке

Для челябинцев маршрутное телевидение — уже не новость: за несколько лет мы привыкли к экранам в электротранспорте. Но насколько это телевидение ново для мира в целом? Оказывается, хотя у нас работу начинали с нуля, в мире такой формат тоже существует достаточно давно.

- Маршрутное телевидение — это популярная система во всем мире. Оно существует во всех развитых странах: в Америке, Европе, Китае. И везде оно продолжает развиваться, - рассказал Сергей Гредин. - Но мы можем с гордостью сказать, что российское маршрутное телевидение в сравнении с теми же американскими аналогами движется вперед очень быстрыми темпами. Также эксперты, которых мы попросили провести исследование нашей сферы, отметили, что в России маршрутное телевидение особенно креативно.

В целом популярность необычного телевидения понятна. Если появилась возможность ярко, красочно и без конфликтов донести до человека информацию, достучаться до него — этот способ получит распространение. В некоторых городах мира маршрутным телевидением даже управляет муниципалитет: для местных властей очень удобно сообщать важные, социально значимые новости в транспорте.

- Мы тоже очень активно работаем и с администрацией Челябинска, и с другими структурами. В последнее время наша площадка стала для них еще более востребованной, - отметил Сергей Гредин. - Ролики с предупреждениями от МЧС мы получаем ежедневно. Часто сообщаем новости городской думы или районных советов депутатов. А сегодня я отправлял в эфир ролики, подготовленные областной и городской прокуратурами. Они предупреждают об опасности, информируют, освещают спорные вопросы. Важны ли для людей такие сведения? Да, очень — мы в этом убедились. В прошлом году мы впервые заговорили о том, что наша площадка может пригодиться для таких целей, а теперь видим, как предположения стали реальностью.

Трансляция на 60 городов

О том, что показывают в пекинском или нью-йоркском трамвае, мы можем порассуждать разве что из любопытства. А как насчет более приземленных интересов и сопредельных территорий? Здесь тоже есть, о чем поговорить: сейчас можно обсуждать уже не челябинское, а Российское маршрутное телевидение.

- Сегодня «Первое маршрутное телевидение» объединяет более 60 городов России с общим населением в 26 млн человек, - приводит цифры Сергей Гредин. - Это около трех тысяч единиц транспорта, где ведется трансляция, и порядка 5 — 7 млн зрителей ежесуточно. Мы можем организовать рекламную кампанию в любом из этих 60-ти городов.

Стоит подчеркнуть, что маршрутное телевидение в 60 городах — это единая система. Можно обратиться в офис в Челябинске, чтобы реклама появилась в троллейбусах Перми. Это актуально в первую очередь для крупных сетей: головной офис может заказать рекламу сразу в нескольких городах, где есть филиалы.

Но значит ли это, что реклама в транспорте подходит только крупным фирмам с большими бюджетами? Нет, деньги в данном случае отнюдь не на первом месте. Маршрутное ТВ требует гораздо меньше затрат, чем та же печать растяжек. Да и настроить показ роликов в пределах одного города, района или маршрута — не проблема.

- У нас есть опыт работы и с индивидуальными предпринимателями. Речь о тех частниках, у которых даже нет торговой точки — они ведут продажи только на выставках. Именно перед выставкой и во время ее работы мы проводили рекламную кампанию. Теперь многие из этих предпринимателей стали нашими постоянными клиентами, - поделился Сергей Гредин. - Подчеркну: это самый малый бизнес. У него нет не только фондов на рекламу, которые нужно освоить, но и вообще нет лишней копейки. Но индивидуальные предприниматели продолжают к нам обращаться — потому что есть результат. Были случаи, когда клиенты звонили нам еще до конца выставки: «Снимайте рекламу! У меня все раскупили!». Согласитесь, эффект налицо. Мы готовы осваивать и другие направления — сами изучаем рынок и не боимся новых предложений.

Время не ждет?

Жизнь полна неожиданностей, а деловой мир — тем более. Всегда ли можно просчитать заранее, сколько времени потребуется на рекламную кампанию? Между тем нельзя распечатать широкоформатный плакат, оклеить баннер, повесить растяжку мгновенно. Это просто невозможно по техническим причинам. А теперь — сюрприз: современные технологии подразумевают совсем другие возможности и другую скорость передачи информации.

- Наша сеть интересна тем, что она прозрачна и оперативна. Если у рекламодателя есть готовый ролик и желание размещаться — его материалы можно запустить в эфир в течение часа, - объясняет Сергей Гредин. - Если ролика нет, мы можем подготовить его за сутки, максимум — двое суток.

Конечно, то, насколько быстро отреагируют покупатели, во многом зависит от товара: шубу, спортинвентарь или стройматериалы покупают не каждый день, и никакая реклама не может сразу привести за ними толпу клиентов. Но время на подготовку при использовании разных форматов может отличаться в разы.

Кстати говоря, для тех, кому время особенно дорого, «Альфа» предлагает скидки.

- Существует такое явление, как сезонные распродажи. Мы понимаем, что, например, в конце зимы есть необходимость распродать коллекцию. И мы предоставляем скидку на рекламу такого рода сезонных товаров, - привел пример мой собеседник. - Вообще, маршрутное телевидение — очень гибкий формат, и это позволяет всегда найти оптимальные, удобные для клиента условия. Мы готовы к работе с самыми разными компаниями и с удовольствием приглашаем рекламодателей к сотрудничеству.

Узнать другие подробности об акциях, расценках и специфике работы маршрутного телевидения можно на сайте компании: chel.1mt.ru.

В разных городах маршрутное телевидение использует разные виды транспорта. Например, в Москве экраны работают в автобусах. В Челябинске «вещание» идет главным образом в троллейбусах и трамваях. Но сейчас уже есть договоренность о том, чтобы оборудовать экранами десять новых низкопольных автобусов, которые город приобрел в прошлом году.