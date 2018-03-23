Волжские пивовары рассказали, как они экономят воду

Волжские пивовары по традиции провели на предприятии ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов. Всемирный День воды является ежегодным мероприятием, организованным Экологической Программой ООН (UNEP).

Бережное отношение к окружающей среде является одной из основ устойчивого развития ABInBev, поэтому улучшению экологических показателей в компании уделяется особое внимание. Одним из приоритетных направлений в рамках этой деятельности стало эффективное использование воды и энергии, внедрение программ энерго- и ресурсосбережения.

В рамках данных мероприятий, специалисты по охране труда, промышленной безопасности и экологии подвели итоги внедрения долгосрочных программ по экономии воды на производстве.

Так, за период 2012-2017 г.г. предприятие снизило потребление воды на 7,5 % для производства 1-го литра продукции, что составляет в целом 109,9 млн литров сэкономленной воды.

Достижение таких результатов стало возможным не только благодаря техническим усовершенствованиям и инновациям. Главным фактором успеха стало ответственное отношение каждого работника к окружающей среде. Многие из них разрабатывают и реализуют инициативы по рациональному использованию воды в производственных подразделениях предприятия, позволяющие пивоварам ответственно расходовать воду на тот или иной процесс.

Так, в 2017 году сотрудникам Волжского филиала было подано и внедрено в производство более 25 инициатив по сокращению потребления воды. А двое специалистов пивоваренного производства были номинированы как лучшие новаторы по экономии природных ресурсов в корпоративной программе «Люди воды».

Достигнув ранее поставленных целей в области устойчивого развития, компания приняла решение расширить свои экологические и социальные обязательства и запустить новые программы, которые будут иметь положительное воздействие на общество. 21 марта 2018 года AB InBev представила цели в области устойчивого развития до 2025 года, и бережное отношение к воде – одна из четырех целей, призванная обеспечить 100% территорий с дефицитом воды более доступной и качественной питьевой водой.

«Основой мероприятий, приуроченных ко Дню воды, является фокусирование внимания людей на проблемах водных ресурсов, их освоении, восполняемости, чистоте и экологичности. Мы постоянно работаем над улучшением эффективности производства с дальнейшим снижением потребления воды и энергии на предприятии, а также стараемся сформировать привычку у наших сотрудников бережно относиться к водным ресурсам не только на заводе, но и в быту», - подчеркнул в своем интервью исполнительный директор Волжского филиала АО «САН ИнБев» Игорь Валерьевич Гайдым.