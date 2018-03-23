На выходных начнется весна
23 марта 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Прошлые выходные в российской столице были отмечены температурным рекордом. В ночь на воскресенье, 18 марта, столбики термометров опустились до -19,7 градуса. Зато в эти выходные начнется постоянная положительная температура.
Как передает сайт НСН, весна на европейской территории России наступит уже в предстоящее воскресенье. Днём, 25 марта, в некоторых районах воздух может прогреться до плюс шести градусов. В начале очередной рабочей недели - 26, 27 и 28 марта - температура в тёмное время суток составит порядка 5 градусов мороза, днём синоптики обещают также 6 градусов выше ноля.
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