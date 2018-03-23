Раскрыты детали борьбы за пост министра образования в новом правительстве РФ

Министерство образования и науки РФ подверглось массированной информационной атаке. Опрошенные СМИ эксперты полагают, что публикация критических материалов о работе ведомства связана с борьбой за место его руководителя в новом составе правительства.

В понедельник, 19 марта, на следующий день после выборов президента России, 500 преподавателей литературы раскритиковали проект новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), предложенный профильным министерством. Соответствующее заявление было выложено на сайте Гильдии словесников.

В среду стало известно, что к кампании против введения ФГОС подключился ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он написал письмо главе Минобрнауки Ольге Васильевой, в котором отметил, что разработанные ведомством стандарты устарели с точки зрения современной науки.









Параллельно появились сообщения о том, что больше половины учителей недовольны своей зарплатой. Такой вывод содержится в опубликованном аналитическом обзоре, подготовленном сотрудниками Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Эксперты, с которыми побеседовали журналисты «URA.RU», считают, что целью данной информационной атаки является дискредитация Ольги Васильевой. Издание отмечает, что желающих сместить чиновницу с ее поста достаточно. В число этих людей входят либералы из министерства образования. Кроме того, идеологическими оппонентами Васильевой являются уже упоминавшийся Ярослав Кузьминов и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.









По словам источников в российском правительстве, главная претензия, которая выдвигается в адрес Ольги Васильевой, заключается в том, что за полтора года своей работы она так и не предложила внятной программы реформ в сфере образования.









Добьются ли критики смены руководителя министерства? Политолог Евгений Минченко высказал мнение, что публичная дискредитация – не самый действенный способ решения кадрового вопроса в свою пользу. При этом эксперт отметил, что окончательный вывод об эффективности данной кампании можно будет сделать лишь в мае, когда станет известен новый состав правительства.