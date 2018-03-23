В Васильевском открылось новое пожарное депо
23 марта 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Новое пожарное депо построили в сельском поселении Васильевское Сергиево-Посадского района. В новом здании есть рабочие кабинеты, учебный класс, комнаты отдыха, служебные и прочие помещения.
Отдельный пост пожарной части 266 в поселке Мостовик и его 13 сотрудников обеспечат безопасность более 3,5 тысячи жителей сельского поселения Васильевское, в составе которого 26 населенных пунктов, сообщает Подмосковье сегодня. Стоит отметить, что оно обеспечит пожарную безопасность 3,5 тысячи человек в 26 населенных пунктах.
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