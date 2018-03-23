Красота спасет жизнь: 10 дизайнеров покажут дефиле в помощь ребенку

Благотворительный модный показ «Цвет твоей души» состоится 30 марта в банкет-холле Grand Royal.

Коллекции модной одежды представят дизайнеры Ярослав Заикин, Ксения Зельман, Елена Алексеева, Динара Гильманова, Наталья Леонова. Также идею благотворительного модного показа поддержали бренды Elle Sobo, POP&POPL, Faza fashion, MURASHKA и Дом моды «Фортуна».

Вырученные средства будут направлены на лечение подопечной благотворительного фонда «Родная» Лены Бичик. Девочка борется с ДЦП. Фонд в течение трех лет курирует лечение Лены и оказывает финансовую помощь. За это время девочка научилась ходить и прыгать на месте, ловко шевелить пальцами. Вместе с мамой Лена разучивает простые стишки.

– У меня у самой ребенок с ДЦП, и поэтому вопроса, каким мы будем помогать детям, вообще не было. В тех местах, где мы с дочерью бываем на лечении, мне хочется взять и каждую маму встряхнуть, сказать: «Ты включись! Ты чего умираешь? У тебя нормальный ребенок, и жизнь не заканчивается. Ребенку счастливая мама нужна!» Они не просят помощи, а мы не знаем, чем можем помочь. Хочется показать, что даже те люди, которых они не знают, готовы приходить им на помощь. Соберитесь всем подъездом, испеките пирог и придите к такой маме чай попить. Ей будет приятно! А мы проведем благотворительный показ, – комментирует инициатор мероприятия Юлия Бабкина.

Помимо дефиле гостей ждут творческие номера. К выступлению готовятся детская школа балета «Lil Ballerine», группа «BEST SHOT», школа танцев CRAZY FAMILY и Центр художественной гимнастики «Эстель».

Генеральный спонсор мероприятия – банкет-холл Grand Royal. Официальный партнер ООО «Агрофирма Ариант». Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс»

Благотворительный вечер «Цвет твоей души» пройдет 30 марта в банкет-холле Grand Royal. Билеты по тел. 8-922-631-4700 (Зоя Захаровна), 8-909-082-7661 (Юлия). Посадочные места 1000 рублей, микс-зона 500 рублей. Подробности на сайте fondrodnaya.ru.