Перед выборами россияне стали богаче

По данным Росстата, за два предвыборных месяца – январь и февраль – средняя номинальная зарплата в стране выросла почти на 13% и составила 39,8 тысячи рублей.

По мнению экспертов, рост зарплат никак на связан с подъёмом экономики в стране – по данным Минэкономразвития, он как раз замедляется. В феврале рост ВВП в годовом выражении составил всего 1,5% (против январских 2,9%).

Так что скачок зарплат – явление искусственное. Как написал в своем Telegram бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования МЭР Кирилл Тремасов: «Похоже, перед выборами действительно были серьезные вливания в бюджетный сектор».

Эти слова подтверждаются данными Росстата. В январе более чем на 20 процентов выросли зарплаты научных работников, на 17,8% - учителей, на 27,7% - сотрудников медицинских учреждений. Самую солидную прибавку в процентном выражении – более 41% - получили библиотекари, музейщики и архивисты.

Точечная индексация зарплат, как считают некоторые эксперты – например, главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова, - может в нынешнем году создать риски для бюджета.