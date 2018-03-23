Почему КПРФ показала свой худший результат на выборах президента?

Результат Павла Грудинина (11,77%) оказался худшим результатом кандидатов от КПРФ на президентских выборах за всю 26-летнюю историю Российской Федерации.

Для сравнения с другими кандидатами от КПРФ: результат Геннадия Зюганова в 1996 году – 32,03% в первом туре и 40,31% во втором туре, в 2000 году – 29,20%, в 2008 году – 17,72%, в 2012 году – 17,18%, результат Николая Харитонова в 2004 году – 13,69%.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, что послужило причиной невысокого результата Грудинина. Одни объясняют это его «нераскрученностью». Другие, напротив, утверждают: свежее лицо под брендом КПРФ позволило партии избежать совсем уж низкого результата, а «раскрученный» Зюганов потому и отказался от участия в выборах, что некие замеры общественного мнения сулили ему небывалый провал.

Несомненно, сыграла свою роль мощная информационная атака против кандидата от КПРФ, которой не было, пожалуй, с 1996 года. К тому же Грудинин – богатый бизнесмен, то есть, говоря большевистским языком, «буржуй», а потому его выдвижение вызвало у части коммунистического электората категорическое непонимание и отрицание. Кроме того, в последние годы всё большее количество тех, кто ранее голосовал за Зюганова, голосуют за Путина, так как он создаёт им ощущение внешнеполитического могущества страны, которое лежит в основе ностальгии по СССР.

Беспрецедентные административные усилия по наращиванию явки, предпринятые в этот раз, также сыграли против Грудинина. Не секрет, что большинство граждан, участвующих в выборах с подачи государства, отдают свои голоса Путину.