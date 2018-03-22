В Крыму мужчина вызвал полицейских и открыл по ним огонь из пистолета
22 марта 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Ленинском районе задержали 51-летнего мужчину, напавшего на сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, 19 марта в полицию поступила информация о совершении тяжкого преступления. Спустя 10 минут следственно-оперативная группа прибыла на место, где сотрудников встретил звонивший мужчина, пишут "Аргументы недели - Крым".
Он согласился показать место преступления. Пройдя с полицейскими в лесополосу, мужчина внезапно открыл по ним огонь из стартового пистолета, ранив одного из сотрудников. Его сразу же задержали и доставили в ОВД. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Возбуждено уголовное дело по статье «применение опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти».
В крымском Следкоме уточнили, что нападавший – гражданин Республики Узбекистан, а преступление произошло в поселке Ленино. Ему предъявлено обвинение.
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