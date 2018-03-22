Какое платье выбрала Ксения Собчак для дружеской вечеринки
22 марта 2018, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
Ксения Собчак собралась на вечеринку с друзьями. После завершения выборов президента России журналистка может позволить себе расслабиться. Она поделилась с поклонниками покупкой наряда на вечеринку.
"Готовлюсь к вечеру! Как же давно я не видела своих друзей!!!", – подписала фото Собчак. На снимке экс-кандидат на пост главы РФ запечатлена в черном платье от Valentino. Подобный наряд стоит не менее 258 тысяч рублей.
"Стильно, да и просто красиво", – прокомментировали наряд Собчак пользователи Сети.
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