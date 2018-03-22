Дельфин обругал революционеров

В новом альбоме «442», вышедшем вчера вечером, Дельфин нелицеприятно и нецензурно высказывается о революциях о революционерах. Ранее он обнародовал клип на первую песню альбома, которая называется «520», и некоторые либералы расценили его как поддержку в адрес российских уличных протестов. Похоже, либералы поторопились.

В клипе показаны столкновения агрессивных демонстрантов с полицией в разных странах (по-видимому, европейских), а также несколько раз появляется резиновая уточка, ставшая в России символом протеста в результате прошлогодней акции «Он вам не Димон», организованной сторонниками оппозиционера Алексея Навального против премьера Дмитрия Медведева. Это и дало повод некоторым зрителям расценить клип как протестный.

Теперь, когда обнародован весь альбом, клип заиграл совсем другими красками. В песне «612» можно узнать Майдан: «Вернуться домой по знакомым улицам через безнаказанное хамство безликой толпы, через город, полностью отданный курицам, всё ещё бегающим без головы. На тротуарах кровь, битые стёкла. Утро кашляет чёрным дымом сгоревших автомобилей. Солнце вываренной свёклой встаёт над городом, в котором меня убили. Падает на пол спичка выгоревшей головкой серы. Теперь плакать – твоя привычка. ..., революционеры!»