Элла Памфилова заявила, что "дала бы в зубы" за оскорбление избирателей наблюдателем от доверенного лица одного из кандидатов во время выборов президента РФ на избирательном участке в Карачаево-Черкессии.

На заседании ЦИК председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева рассказала о работе на участках в республике наблюдателей. По ее словам, в Черкесске один из них назвал избирателей Северного Кавказа "баранами".

"Была бы я на месте, за пределами приличий получил бы в морду. А представители Кавказа — люди корректные и воспитанные, кроме презрения ничего не показали, рукоприкладством не занимались. Он бы получил у меня в зубы", — заявила на это председатель ЦИК, передает РИА Новости. Она заверила, что ЦИК готов рассматривать каждое нарушение и благодарит всех, кто о них сообщает.