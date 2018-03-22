Из-за взрыва бытового газа в Мурманске погибли 3 человека

На днях, 20 марта, в одном из домов Мурманска взорвался бытовой газа. Жилец квартиры, во вине которого произошел взрыв, признался в попытке суицида.

Как установило следствие, подозреваемый открыл все конфорки, а затем еще и перерезал гибкий шланг у газовой плиты, после чего зажег спичку. В результате взрыва обрушились три этажа в одном из подъездов пятиэтажки. Три человека погибли, еще трое получили травмы. Один из пострадавших - это и есть подозреваемый. Сейчас он находится в реанимации, а у его палаты выставлена охрана. Об случившемся сообщает ОТР.