Из-за взрыва бытового газа в Мурманске погибли 3 человека
22 марта 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
На днях, 20 марта, в одном из домов Мурманска взорвался бытовой газа. Жилец квартиры, во вине которого произошел взрыв, признался в попытке суицида.
Как установило следствие, подозреваемый открыл все конфорки, а затем еще и перерезал гибкий шланг у газовой плиты, после чего зажег спичку. В результате взрыва обрушились три этажа в одном из подъездов пятиэтажки. Три человека погибли, еще трое получили травмы. Один из пострадавших - это и есть подозреваемый. Сейчас он находится в реанимации, а у его палаты выставлена охрана. Об случившемся сообщает ОТР.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес