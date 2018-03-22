Ургант поинтересовался, что думают кобели о поведении депутата Госдумы
22 марта 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущий юмористического телешоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант в очередном выпуске своей программы обсудил поведение некоторых депутатов Госдумы с щенком бигля.
Иван не стал называть ни конкретных имен, ни описывать ситуацию маленькому лопоухому собеседнику. Он лишь задал вопрос: «Вот вы, кобели, как относитесь к поведению некоторых депутатов в Госдуме?», намекнув на скандальную ситуацию в российском парламенте.
Скандал разгорелся после того, как несколько российских журналисток обвинили одного депутата Госдумы в домогательствах. Накануне, 21 марта, думская комиссия по этике рассмотрела претензии к депутату и не нашла в его действиях ничего неприемлемого. После этого многие издания объявили бойкот Госдуме, пишет Lenta.ru.
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