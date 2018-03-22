Минтранс намерен обязать авиакомпании оснащать самолеты ГЛОНАСС

Минтранс России предлагает установить требования по установке на воздушных судах гражданской авиации РФ, выполняющих коммерческие воздушные перевозки, навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Изменения в Федеральные авиационные правила внесут на основании поручения президента России «о развитии и использовании ГЛОНАСС в интересах модернизации экономики и развития регионов страны».

Уведомление о разработке соответствующего проекта ведомственного акта опубликовано на regulation.gov.ru. Планируемый срок вступления изменений в силу — август 2018 года.