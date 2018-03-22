Владельцев частных домов в Петербурге обяжут предупреждать о наличии собак

Депутаты городского заксобрания предлагают штрафовать владельцев собак за отсутствие знака о наличии животного за забором. Соответствующий законопроект внесен в парламент Петербурга.

По мнению депутата Александра Тетердинко, размер собаки не имеет значения, а штраф должен составлять не менее 1 тыс. рублей для частных лиц и не менее 10 тыс. рублей для юридических.

Депутат убежден, что это поможет обезопасить горожан от собак, охраняющих стройки, торговые комплексы и частные дома.