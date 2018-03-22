Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля.

«Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно 4 миллионов человек», - рассказал Дмитрий Медведев.

Постановление уже опубликовано на сайте правительства. Документ информирует, что прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рубль, а за 2017 – 8315. Индекс роста составил 1,029 – это и есть коэффициент индексации социальных пенсий.

Премьер-министр уточнил, что выплаты, размер которых зависит от роста социальной пенсии, также будут повышены. 3,9 миллиона российских пенсионеров получат прибавку к пенсии. 3,1 миллиона из них – получатели социальной пенсии. В среднем пенсии подрастут на 255 рублей, до 9062 рубля, сообщает РИА Новости. Категории граждан, которые могут рассчитывать на повышение пенсии, также опубликованы на сайте правительства.