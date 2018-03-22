На Южном Урале планируют ликвидировать 52 убыточные котельные

На эти цели потребуется около 1,2 миллиарда рублей,однако только за прошлый год они принесли урон областному бюджету в размере более 120 миллионов рублей. Чиновники ищут инвесторов, которые готовы реализовать данные проекты.

- Положительный опыт привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ у Челябинской области есть, - сказал глава Минстроя Южного Урала Виктор Тупикин. - В прошлом году 15 из 19 новых котельных было заменено с участием инвесторов. Всего для строительства новых объектов теплоснабжения было привлечено 272 миллиона рублей от инвесторов.

Всего на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов из областного бюджета планируется направить 350 миллионов рублей.