На Южном Урале планируют ликвидировать 52 убыточные котельные
22 марта 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На эти цели потребуется около 1,2 миллиарда рублей,однако только за прошлый год они принесли урон областному бюджету в размере более 120 миллионов рублей. Чиновники ищут инвесторов, которые готовы реализовать данные проекты.
- Положительный опыт привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ у Челябинской области есть, - сказал глава Минстроя Южного Урала Виктор Тупикин. - В прошлом году 15 из 19 новых котельных было заменено с участием инвесторов. Всего для строительства новых объектов теплоснабжения было привлечено 272 миллиона рублей от инвесторов.
Всего на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов из областного бюджета планируется направить 350 миллионов рублей.
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