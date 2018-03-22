Видеозапись с обыском и задержанием мужчины за призыв к терактам в Крыму
22 марта 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало видеозапись с обыском и задержанием крымчанина, подозреваемого в призывах к терроризму, пишут "Аргументы недели - Крым".
Напомним, правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении жителя села Холмовка Бахчисарайского района за призывы к терроризму. Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).
По месту жительства подозреваемого проведены обыски, изъята техника и литература. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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