Видеозапись с обыском и задержанием мужчины за призыв к терактам в Крыму

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю опубликовало видеозапись с обыском и задержанием крымчанина, подозреваемого в призывах к терроризму, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении жителя села Холмовка Бахчисарайского района за призывы к терроризму. Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).

По месту жительства подозреваемого проведены обыски, изъята техника и литература. Решается вопрос об избрании меры пресечения.