Субботники в Челябинске начнутся 1 апреля

Ежегодная уборка областного центра от накопленного за зиму мусора стартует 1 апреля. К 1 июня Челябинск станет чистым.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев подписал распоряжение о начале субботников. Он поручил главам районов, УК и руководству предприятий организовать работников и выдать им необходимый инвентарь.

Отметим, что по итогам уборки будут подведены итоги конкурса на самый чистый район и состязания за самую активную команду.