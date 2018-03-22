Субботники в Челябинске начнутся 1 апреля
22 марта 2018, 14:41 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Ежегодная уборка областного центра от накопленного за зиму мусора стартует 1 апреля. К 1 июня Челябинск станет чистым.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев подписал распоряжение о начале субботников. Он поручил главам районов, УК и руководству предприятий организовать работников и выдать им необходимый инвентарь.
Отметим, что по итогам уборки будут подведены итоги конкурса на самый чистый район и состязания за самую активную команду.
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