Сыры, якобы сделанные по ГОСТу, оказались фальшивыми и опасными

Некоммерческая организация «Росконтроль» провела проверку развесных и фасованных сыров, изготовленных в России и Белоруссии и продающихся в российских магазинах.

На проверку были взяты 30 различных марок сыров от российских и белорусских производителей. Образцы продукции были закуплены в магазинах девяти различных торговых сетей. На всех без исключения образцах продукции было указано, что они сделаны в соответствии с ГОСТ.

Однако 18 образцов продукции оказались откровенными фальшивками. «В фальсифицированных образцах молока не обнаружено ни грамма. Они полностью состоят из растительного жира», - говорится в заключении экспертов. Уточняется, что при этом большая часть поддельных сыров изготовлена с использованием модифицированных растительных жиров. Специалисты также отметили, что доля фальсификатов значительно выше среди продукции, продающейся на развес.

Заменитель молочного жира, который состоит из смеси растительных масел, в том числе пальмового и кокосового, производители используют для снижения стоимости продукции. Однако натуральный сыр должен полностью состоять из молочного жира, без всяких заменителей. Вся продукция, в которой молочный жир хотя бы частично заменен, может называться сырный продукт, комбинированный продукт, продукт из сыра и тому подобное, но только не сыр, сообщает Lenta.ru.