В Севастополе машина упала на рельсы с моста

В Севастополе автомобиль, пробив ограждения на мосту, упал возле железнодорожных путей. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

По словам пользователей, на мосту водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Автомобиль пробил дорожное ограждение и вылетел с моста. Машина приземлилась на крышу возле рельсов, сообщают "Аргументы недели - Крым".

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Пока официальной информации о пострадавших нет.