В Севастополе машина упала на рельсы с моста
22 марта 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Севастополе автомобиль, пробив ограждения на мосту, упал возле железнодорожных путей. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.
По словам пользователей, на мосту водитель не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Автомобиль пробил дорожное ограждение и вылетел с моста. Машина приземлилась на крышу возле рельсов, сообщают "Аргументы недели - Крым".
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Пока официальной информации о пострадавших нет.
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