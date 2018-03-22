В Москве открыты сразу три новые станции метро
22 марта 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сегодня открыты три новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Теперь благодаря открытым станциям "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная" метро в шаговой доступности появилось в крупных столичных районах Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
Участок обеспечил доступ к метро для 450 тысяч москвичей - жителей близлежащих районов. Экономия времени на ежедневные поездки по городу составит 30-40 минут.
Столичных мэр Сергей Собянин присутствовал на церемонии открытия новых станций метро. Он отметил, что Москва получила новый радиус метро от "Мариной рощи" до "Селигерской" − продление Дмитровского радиуса − семь станций, 12 километров, - сообщает m24.
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