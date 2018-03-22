В одном из подмосковных домов замуровали кошек

В микрорайоне Железнодорожный местная управляющая компания замуровала кошек в подвале дома на улице Юбилейной 4а. Об этом вопиющем случае рассказали местные жители. При этом животных вызволить оттуда никак не получается.

По сообщению Подмосковье сегодня, в управляющей компании не смогли ответить, когда освободят кошек из плена. Такие же ответы получают и местные жители, но, по их словам, ничего не происходит, а становится только хуже.

Кроме ответа, что вопрос решается, больше ничего не происходит.

Отметим, что в прошлый понедельник управляющая компания замуровала кошек. После обращения местной жительницы, обещали исправить ситуацию, но к среде ничего не произошло. В тот же вечер решетку подпилили, затем снова замуровали по новой.