Обнародованы данные о конце «пивного безумия» в России
22 марта 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
«Пивное безумие», охватившее Россию в начале нулевых, закончилось. Об этом говорят статистические сведения.
В 2017-м разлив пенного напитка в стране упал примерно на 5%, до 744 млн декалитров. Данная тенденция наблюдается уже несколько лет. В 2014-м пивовары выдали на-гора 896 млн декалитров, год спустя они еле набрали 810 млн. В 2016-м показатели провалились до 780 млн декалитров.
От такого излишества, как импортное пиво, вообще остались одни воспоминания. Согласно информации, предоставленной таможенной службой, за последние четыре года ввоз напитка рухнул на 75%, то есть на три четверти.
Более подробно о ситуации на алкогольном рынке России читайте в статье, вышедшей в свежем номере «Аргументов недели».
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес