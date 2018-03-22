Обнародованы данные о конце «пивного безумия» в России

«Пивное безумие», охватившее Россию в начале нулевых, закончилось. Об этом говорят статистические сведения.

В 2017-м разлив пенного напитка в стране упал примерно на 5%, до 744 млн декалитров. Данная тенденция наблюдается уже несколько лет. В 2014-м пивовары выдали на-гора 896 млн декалитров, год спустя они еле набрали 810 млн. В 2016-м показатели провалились до 780 млн декалитров.

От такого излишества, как импортное пиво, вообще остались одни воспоминания. Согласно информации, предоставленной таможенной службой, за последние четыре года ввоз напитка рухнул на 75%, то есть на три четверти.

Более подробно о ситуации на алкогольном рынке России читайте в статье, вышедшей в свежем номере «Аргументов недели».