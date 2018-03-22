«Яндекс» представил новый инструмент для встраивания карт в мобильные приложения

Поисковая система «Яндекс» представила новый инструмент Yandex MapKit для встраивания карт в мобильные приложения. Руководитель бизнес-направления геосервисов «Яндекса» Григорий Поваров рассказал, что эта функция пригодится компаниям, которые хотят использовать картографические данные и технологии «Яндекс.Карт» в продуктах для iOS или Android.

Инструмент Yandex MapKit поможет добавить в приложение любую функцию «Яндекс.Карт», в том числе, поиск организаций и адресов, построение маршрутов с учётом пробок или просмотр панорам.

Yandex MapKit применяется и в сервисах Яндекса. Например, благодаря ему в «Яндекс.Такси» можно указывать место подачи машины и видеть, как автомобили двигаются по карте.

Карты на основе нового Yandex MapKit умеют работать в офлайн-режиме. Доступны и векторные карты — они загружаются намного быстрее, чем растровые, которые были в предыдущих версиях продукта.