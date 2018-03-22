Священник уверен: семью под Томском атаковала нечистая сила

В феврале этого года широко обсуждался эмоциональный рапорт участкового Артамонова из отдела МВД по Колпашевскому району Томской области. Внезапно все обсуждения заглохли. Томские полицейские позвали на помощь священников унять «барабашку»

В феврале в поселок Маракса Колпашевского района ринулись все: от проверок из главка до журналистов – охотников за всякой уфологией. Но все закончилось… тишиной. Корреспондент «КП» провел собственное расследование и выяснил, что не так все благодушно в «полтергейстном доме»: семья Жуковых, взявшая опеку над подростком Игорем Яковлевым, оказалась со скелетами в шкафу, сам подросток – главный герой истории, с диагнозом, а мнение местных жителей кардинально и далеко не в лучшую сторону отличается от характеристик официальных властей.

И только священник Тогурского храма Воскресения Христова Алексей Постников, которого перепуганная необъяснимыми явлениями семья вызвала срочно освятить дом, продолжает стоять на своем по заповеди «не солги»: да, все это было. Подробности журналистского расследования читайте на kp.ru.