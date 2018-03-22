В регионах могут появиться уполномоченные по защите прав пассажиров
22 марта 2018, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Общероссийское объединение пассажиров предложило организовать в российских регионах штабы по контролю за работой общественного транспорта и учредить при губернаторе или главе региона должность уполномоченных по защите прав пассажиров.
Обращение направлено в адреса 21 руководителя регионов, в том числе калининградского губернатора Антона Алиханова, - передает RT.
Активисты предлагают создать телефонную линию и почту, куда пассажиры смогут отправлять жалобы на работу общественного транспорта и перевозчика. Проверкой жалобы и устранением проблем сможет заняться штаб. Замглавы организации Илья Зотов отметил, что общественникам необходимо дать полномочия по выявлению случаев закрытия маршрутов общественного транспорта и после изучения проблемы возможность восстановления их работы.
Общественники отметили, что соответствующие предложения направлены на исполнение поручения президента по итогам Госсовета по транспорту в Ульяновской области.
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