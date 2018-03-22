В регионах могут появиться уполномоченные по защите прав пассажиров

Общероссийское объединение пассажиров предложило организовать в российских регионах штабы по контролю за работой общественного транспорта и учредить при губернаторе или главе региона должность уполномоченных по защите прав пассажиров.

Обращение направлено в адреса 21 руководителя регионов, в том числе калининградского губернатора Антона Алиханова, - передает RT.

Активисты предлагают создать телефонную линию и почту, куда пассажиры смогут отправлять жалобы на работу общественного транспорта и перевозчика. Проверкой жалобы и устранением проблем сможет заняться штаб. Замглавы организации Илья Зотов отметил, что общественникам необходимо дать полномочия по выявлению случаев закрытия маршрутов общественного транспорта и после изучения проблемы возможность восстановления их работы.

Общественники отметили, что соответствующие предложения направлены на исполнение поручения президента по итогам Госсовета по транспорту в Ульяновской области.