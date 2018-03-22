От Москвы до Петербурга проезд по трассе М11 будет стоить 2 тысяч рублей
22 марта 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по скоростной трассе М11 будет стоить до двух тысяч рублей. Автомобилисты смогут "долететь" из столицы в северную столицу по новой трассе за шесть часов.
Руководитель госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах рассказал, что новую скоростную трассу Москва - Санкт-Петербург откроют к концу года, к декабрю. По словам чиновника, стоимость проезда по новой скоростной трассе М11 после ее ввода будет в пределах двух тысяч рублей в один конец, - передает РИА Новости.
Он отметил, что в Москве работает много жителей Петербурга, и многие питерцы предпочитают ездить домой на автомобиле. Дорога будет занимать максимум часов шесть. Кельбах уточнил: трасса Москва—Санкт-Петербург будет иметь от двух до пяти полос в каждую сторону. Расчетная скорость движения по магистрали — 150 км/ч.
Напомним, к концу прошлого года для движения была открыта четверть скоростной трассы: стал доступен 48-километровый объезд Торжка.
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