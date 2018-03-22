Минфин выступил против инициатив президента Путина

В Кремле подтверждают работу над новыми «майскими указами» президента Владимира Путина, в частности, они должны коснутся перелома в удручающей демографической ситуации. Однако Минфин и Центробанк сказали прямо: «Денег нет!».

Как стало известно «Аргументам недели», большая часть новых «майских указов» Владимира Путина (их планируют обнародовать после инаугурации, которая состоится 7 мая) будет посвящена борьбе с бедностью подавляющего большинства российского населения.

«Это не только повышение реальных доходов, но и устранение перекосов в «оптимизации» систем здравоохранения и образования, и преодоление крайне негативных тенденций в демографической ситуации», - говорит источник «АН», знакомый с процессом подготовки. По его словам, координирует большую часть этой работы аппарат помощника президента Андрея Белоусова. Он, кстати, в кремлевском пасьянсе считается не ультралибералом-монетаристом, а скорее консерватором.

Одной из знаковых идей, по словам эксперта, стала приспособленная к российским реалиям белорусская ипотечная программа помощи многодетным семьям. «Если кратко, то ипотеку молодым семьям должно выдавать государство в лице уполномоченных банков по льготному кредиту (1-5%) при соответствии ряду критериев. При рождении первого ребенка и следующих детей сумма кредита поэтапно уменьшается (погашается) государством. После рождения 3 ребенка – все. При рождении 4 – могут бесплатно претендовать на значительное улучшение жилищных условий. Такая программа помогла бы также «запустить» строительство, которое ушло в минус», - говорит эксперт.

Программу одобрили все профильные эксперты по демографии. Против выступили Минфин и Центробанк. «В своем отзыве и ведомство Силуанова, и ЦБ отказались от этой программы «из-за непрогнозируемой экономической ситуации» и «не рыночной структуры», - заключил источник «АН».