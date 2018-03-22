Силовые структуры делают ставку на самбо

Сегодня самбо является одним из самых популярных видов борьбы не только в России, но и в мире. Пожалуй, главная причина его превосходства над другими единоборствами в том, что приёмы самбо имеют высокий прикладной характер. Это неудивительно. Ведь изначально эта система разрабатывалось в СССР для нужд армии и правоохранительных органов. А какова же роль этого спорта сегодня в силовых структурах?

Несмотря на пролетевшие сокрушительным вихрем по стране 90-е годы спортсменам и силовым структурам всё же удалось сохранить и, в итоге, вернуться к отечественной системе борьбы. Напомним, что ещё в 80-х организовывались подпольные клубы, в которых люди занимались запрещёнными тогда восточными единоборствами. После развала СССР рухнул и запрет на всё это дело – и в страну хлынули десятки видов рукопашного боя, 20 версий того же карате и многое другое. В некоторой степени это даже затронуло силовые ведомства. Однако время отсекло всё ненужное и неэффективное и само расставило всё по своим местам.

Сегодня самбо в силовых структурах является одной из важнейших частей в деле физподготовки сотрудников практически всех ведомств. Вот как об этом рассказывает главный инспектор ВДВ по физподготовке, подполковник Эдуард Сафиулин:

«Военнослужащий ВДВ, это солдат который выбрасывается в тылу врага. Там может не оказаться боеприпасов, оружие может выйти из строя или ситуация не позволит его применять. Поэтому в условиях, когда ты оторван от своих, любой десантник обязан обладать навыками рукопашного боя и борьбы самбо. Всем этими единоборствам уделяется огромнейшее внимание. Поэтому десантник, который не владеет самбо – нонсенс!

Что касается практики, 4-й год у нас проводится «Кубок командующего ВДВ». Это крупнейший турнир в вооружённых силах РФ, где 1 и 2 место позволяют участвовать в чемпионате России. Вдобавок за серебро и золото присваивают мастеров спорта. В этом турнире участвуют все 9 федеральных округов. Причём участвуют не только десантники, но также приезжают борцы нацгвардии и МВД. Практически вся юношеская и юниорская сборная России служит в ВДВ. Вот и ответ, насколько важно самбо для нас!», – делится с «АН» Эдуард Махамадвариевич.

В Росгвардии, правопреемнице Внутренних войск, тоже очень серьёзно подходят к развитию самбо и боевого самбо, рассказал председатель спортивного комитета Федеральной службы войск нацгвардии РФ, полковник Владимир Малофеев:

«Для этих целей у нас существуют спортивные подразделения, в которых занимаются сотрудники и военнослужащие. Как в рамках физподготовки, так и в рамках секционной работы и профессиональных занятий. Также у нас ежегодно проводится чемпионат войск нацгвардии по самбо, где сильнейшие военнослужащие и сотрудники округов и вузов, а также дивизии им. Дзержинского принимают активное участие. Что касается показателей, то наша сборная ВВ и Росгвардии трижды одерживала победу в кубке Президента РФ по самбо.

Наши спортсмены регулярно проводят занятия в войсковых частях и вузах, чтобы показать, как эти приёмы можно применить при решении служебно-боевых и оперативно-служебных задач. Естественно они изучаются не из праздности, а исходя из практической точки зрения», – сказал Владимир Геннадьевич.

Безусловно, важное место самбо занимает и в ФСБ. Так, сотрудник центра специальной физической подготовки ФСБ России подполковник Дмитрий Трошкин сказал, что сейчас идёт возрождение самбо в ведомствах:

«Потому что действительно очень важно, чтобы сотрудники силовых структур владели приёмами самообороны. В нашей системе этому уделяется очень большое внимание. Если в дальнем бою основное оружие это АК, то в ближнем – самбо.

Сегодня у нас есть различные совместные программы между обществом «Динамо», центром физподготовки ФСБ России и Федерацией самбо. Так, например, есть определённый перечень залов, где обучаются не только сотрудники, но и их семьи. Такую практику мы хотим распространить на всю Россию. Также активно участвуем в различных соревнованиях. Например, есть турнир «Динамо-24», где участвуют все возраста», – делится Дмитрий Викторович.

Но не только в элитных войсках уделяется большое внимание самбо. В МВД РФ самбо также является основополагающим. Как поделился старший инспектор по особым поручениям отдела организации физподготовки и спорта МВД, майор внутренний службы Евгений Ивашутин, боевой раздел подготовки сотрудника берёт своё начало из самбо:

«Сотрудник МВД обязан заниматься минимум один раз в неделю боевой подготовкой. А дальше всё зависит уже от конкретных инструкторов. Если это сами бывшие спортсмены, то они дают отличную практическую школу.

Что касается уровня развития самбо в МВД, то в феврале этого года в Санкт-Петербурге мы провели аж 3 чемпионата в одни сроки, в которых приняли участие порядка тысячи человек! По итогам соревнований мы отобрали сборную команду, которая в мае будет участвовать в кубке Президента РФ по самбо среди министерств и ведомств. В прошлом году наша команда заняла на нём первое место.

Мы также сформировали команду по дзюдо, состоящую на 80% из самбистов, которая 14 апреля будет участвовать в Международном турнире среди полиции и армии, посвященном памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. На него ежегодно приезжают, как правило, 30 стран, а в финале мы последние годы встречаемся с родоначальниками этого спорта – японцами. В прошлом году финал уступили – в этом попробуем взять реванш», – рассказывает Евгений Игоревич.

Кроме того самбо используется в подготовке сотрудников ФСИН. Вот уж кому действительно приходится быть наготове всё своё рабочее время. По словам Надежды Шемякиной, старшего инспектора по особым поручениям отдела профессиональной подготовки Управления кадров ФСИН, вся подготовка сотрудника их службы основана на знаниях боевых приёмов борьбы – это они так называются в уголовно-исполнительной системе – а в простонародье самооборона без оружия:

«Буквально с первого дня мы начинаем обучать наших сотрудников этим приёмам самообороны. Каждый год все наши сотрудники сдают зачёты именно по боевым приёмам борьбы. Курсант занимается по 8-10 часов в неделю. А сотрудник ФСИН 2 часа в неделю.

Вдобавок развиваем и само самбо. Например, на последнем чемпионате России по самбо, который проходил в Хабаровске, 4 наших сотрудника стали чемпионами и поедут теперь на чемпионат мира, ещё 4-ро заняли 2 место и поедут на чемпионат Европы, а также у нас 4 сотрудника взяли бронзовые медали. Для ФСИН это хороший результат, но мы будем стремиться к большему.

У нас 2 вида спорта, которые можно назвать основополагающими в подготовке – это самбо и рукопашный бой. Причём рукопашный бой в принципе тоже вытек из самбо», – поделилась Н. Шемякина.

Очевидно, что самбо действительно получило признание среди силовых структур. Вот уже 80 лет оно доказывает, что является, одним из наиболее прикладных видов искусств. А вдобавок самбо настолько универсально и многообразно (насчитывает до 5 тыс. технических приёмов), что может применяться не только на спортивной арене, но и при решении задач, в которых на кону стоит вопрос жизни и смерти.

Так что, хочешь служить в силовых структурах – занимайся самбо!