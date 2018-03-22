Дискриминация мужчин в Семейном праве сдерживает их от вступления в брак

Хотя в России более 600 тысяч отцов-одиночек, государство по-прежнему считает мужчину «слабым звеном» в семье. Ему непросто получить отпуск по уходу за ребёнком, а в случае развода чадо в 90% случаев останется с мамой.



Дискриминация мужчин в нашем Семейном праве бросается в глаза, однако ответственные за семейную политику не видят в этом проблемы. При этом давно известны результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому в 77% российских семей, которые не решились ещё завести ребёнка, «тормозом» служит мужчина. Он не без оснований опасается в случае развода оказаться разорённым и лишённым своего чада навсегда.



Ведь 90% судейского корпуса в России составляют женщины, в органах опеки и попечительства – тоже сплошь представительницы слабого пола. И самое главное – помимо глубоко личных обид на мужчин у них может быть чисто карьерный интерес наполнять детьми казённые койки в детских домах.



Если же говорить о государственной стороне вопроса, о семейной политике, то полезно напомнить статистику: дети, выросшие без отца, в пять раз чаще совершают попытки суицида, изнасилование – в 14 раз, бегут из дома – в 35 раз, становятся наркоманами – в 10 раз. Из семей без отца вышли 90% бездомных, 71% бросивших школу, 70% заключённых. При этом 80% разводов в России инициируют матери. Если бы не их уверенность, что бывший муж при этом превратится в дойную корову и будет униженно просить встреч с ребёнком, этот процент был бы значительно меньше.



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