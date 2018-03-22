Соловьев назвал активистов СтопГОКа «псевдоэкологами»
22 марта 2018, 10:16 [«Аргументы Недели. Челябинск», Петр Лукьянов ]
Движение СтопГОК стремительно теряет позиции не только в общественной жизни региона, собирая на свои уличные акции все меньше сторонников, но и в медиапространстве. На этой неделе по активистам движения прошелся известный российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.
Челябинск, по мнению Соловьева, действительно «город экологического бедствия». Но необходимо, чтобы там работали настоящие экологи, а не «разнообразная псевдополитическая шушера, которая на самом деле решает свои задачи».
- Если посмотреть личные дела многих этих так называемых экологов, то там все видно – пробы ставить негде, - заявил ведущий в эфире радиостанции «Вести FM».
В вину активистам СтопГОКа Соловьев поставил полную неспособность договариваться со всеми заинтересованными сторонами и решать экологические проблемы региона комплексно.
- Одним из существенных факторов, отравляющих жизнь челябинцев, является оставшийся дикий угольный разрез, который чадит! Никакого другого реального пути, кроме как использования возможностей РМК и строительства этого самого ГОКа, нет, чтобы параллельно решить эту колоссальную экологическую проблему.
За спиной псевдоэкологов, по мнению Соловьева, могут скрываться нынешние «загрязнители» Челябинска.
- Не удивлюсь, если выяснится, кто башляет и покупает себе этим самым возможность продолжать травить челябинцев, осуществляя свою деятельность. Каждый раз за этим торчат уши политических и экономических конкурентов.
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