В Дагестане киллер сдал заказчика убийства в полицию

Один житель Дагестана так не любил супругу своего дяди, что нанял киллера за 300 000 рублей, чтобы убить женщину. Киллер заказ принял, но о готовящемся убийстве сообщил в полицию. Россиянин сдал пограничникам кубинцев, пытавшихся попасть в США

В декабре прошлого года 36-летний житель Махачкалы попросил своего знакомого убить жену дяди. Знакомый согласился, оценив жизнь женщины в 300 000 рублей. И рассказал о поступившем ему предложении правоохранительным органам.

Дальше ситуация развивалась под контролем сотрудников полиции. 25 декабря 2017 года было совершено инсценированное убийство заказанной жертвы. На следующий день, 26 декабря, заказчик убийства был арестован в момент, когда он рассчитывался с киллером за якобы исполненный заказ.

Следствие по делу проведено, уголовное дело с обвинительным заключением направленно для рассмотрения в суд, сообщает РИА Новости.