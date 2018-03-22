В Петербурге задержали торговку людьми из Средней Азии
22 марта 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Петербург нередко приезжают нелегалы из соседних государств, в том числе из Средней Азии. Кто-то мигрантов пытается устроиться на работу, кто-то приехал в надежде спрятаться и избежать наказания за преступление, совершенное на родине.
Правоохранители несколько дней назад задержали подозрительную 28-летнюю мигрантку. Девушка привлекла внимание сотрудников полиции у дома номер 39 на Рыбацком проспекте.
Проверяя документы и устанавливая личность гражданки из Средней Азии, стражи порядка выяснили, что ее разыскивают на Родине как особо опасного преступника.
По данным представителей ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, задержанную женщину подозревают в торговле людьми.
Инициатору розыска уже сообщили о задержанной и в ближайшее время петербургские полицейские передадут торговку людьми своим коллегам.
(По материалам pb.kp.ru)
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