Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа за показ Украины без Крыма
22 марта 2018, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за то, что в эфире программы была показана карта Украины без Крымского полуострова.
Как сообщили в пресс-службе телеканала, было проведено служебное расследование относительно инцидента, пишут "Аргументы недели - Крым".
«Выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики», – поясняется в сообщении.
Отмечается, что очертания появившейся в эфире карты Украины противоречат позиции СТБ о государственных границах и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части страны.
Напомним, 16 марта СТБ показал в эфире программы «Холостяк» карту страны без Крыма. После этого представителям канала пришлось извиняться за инцидент.
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