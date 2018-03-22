Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа за показ Украины без Крыма

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за то, что в эфире программы была показана карта Украины без Крымского полуострова.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, было проведено служебное расследование относительно инцидента, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики», – поясняется в сообщении.

Отмечается, что очертания появившейся в эфире карты Украины противоречат позиции СТБ о государственных границах и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части страны.

Напомним, 16 марта СТБ показал в эфире программы «Холостяк» карту страны без Крыма. После этого представителям канала пришлось извиняться за инцидент.