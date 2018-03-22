В Тюменской области объявят охоту на волков

В тюменском областном Госохотуправлении объявили об увеличении числа районов, где планируется провести отстрел волчьих стай. Стаи голодных волков в регионе были замечены у сел Колесниково и Комиссарово.

Югорский город Пыть-Ях ранее был практически окружен волками. Была разрешена охота на волков. Хищниками оказались крупными — 175 сантиметров в длину и массой 75 килограммов, - сообщает Ura.ru.

В областном Госохотуправлении объявили, что теперь регулирование численности волков коснется охотничьих угодий Заводоуковского городского округа. Сотрудник Госохотуправления рассказал, что в бесснежные зимние месяцы волкам было проще добывать себе пропитание, а в марте из-за сильных снегопадов ситуация изменилась. Хищники идут поближе к жилью в надежде найти еду на свалках. Отстрел волков будет проходить в марте и апреле.