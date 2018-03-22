Роспотребнадзор не выявил в воздухе в Волоколамске вредных веществ

Роспотребнадзор не выявил в воздухе в Волоколамске и Волоколамском районе вредных веществ. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области провели мониторинг Волоколамского района. Всего за сутки было проведено 24 исследования.

Эксперты делали пробы воздуха на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, бензола, трихлорметана, четыреххлористого углерода и хлорбензола. При исследовании атмосферного воздуха превышения указанных веществ не выявлено, - сообщает "Свободная пресса".

В среду, 21 марта, появилась информация о том, что в Волоколамске десятки детей пожаловались на ухудшение самочувствия. Четверо учеников школы № 2 Волоколамска были госпитализированы. В Волоколамск были направлены врачи из Москвы, выезжала бригада специалистов из МОНИКИ.

На месте происшествия побывал подмосковный губернатор Андрей Воробьев. В настоящее время школы и детские сады в Волоколамском районе работают в штатном режиме. Родители вправе сами решать, посещать ли их детям образовательные учреждения.