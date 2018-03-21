С Байконура стартовала ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем

С космодрома Байконур 21 марта в 20:44 мск успешно стартовала ракета Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем "Союз МС-08". На борту "Союза" в составе очередной экспедиции к Международной космической станции (МКС-55/56) направились космонавт Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Командир корабля - российский космонавт. Американские астронавты - бортинженеры.

По данным Роскосмоса, все этапы полета ракеты-носителя прошли штатно и через 8 минут 48 секунд после старта в соответствии с программой полета ТПК "Союз" отделился от третьей ступени РН и вышел на орбиту искусственного спутника Земли. Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению полётом.

Программой полёта предусмотрена двухсуточная схема сближения ТПК с МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 23 марта 2018 года в 22:41 мск.