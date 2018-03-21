Синоптики прогнозируют: зима в Москве продержится до апреля
В Подмосковье снег пролежит до мая
21 марта 2018, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики дали прогноз, что в этом году зима в Москве продлится до мая. По информации центра "Фобос", снег в Москве растает не ранее второй декады апреля, а в Московской области пролежит почти до мая.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк отметила, что снег будет таять неохотно. Да и еще ожидаются снегопады, - передает РИА Новости.
Синоптики прогнозируют новые снегопады в столичном регионе на этой неделе и в центральных областях России. Сегодня уже сильный снегопад начался в Брянской области.
В Москве и области снегопад начнется завтра-послезавтра и продлится в выходные дни. Московский специалисты по погоде напомнили, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье превышает средние показатели в полтора раза. Коммунальщики активно вывозят снег. Но работы им еще добавится.
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