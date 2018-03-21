Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сегодня был оправдан. Сие знаменательное событие произошло не в зале суда, а на заседании думской комиссии по депутатской этике.



Её участники посчитали не заслуживающими доверия, а значит, по сути дела, лживыми, выдвинутые против Слуцкого обвинения в сексуальных домогательствах. Пресловутую запись, которая якобы имеется в распоряжении корреспондента БиБиСи Фариды Рустамовой, депутатам так и не предоставили. Вместо нее девушка принесла на комиссии некую «расшифровку», за достоверность которой на сегодняшний день ручается только она сама.



На этот факт обратил внимание в своем выступлении по итогам комиссии ее глава Отари Аршба:



— Аудиозапись нам принесли только что в расшифрованном виде, мы с ней ознакомились и, поскольку мы не можем вести никакие оценочные суждения, мы не наделены такими полномочиями, мы рекомендовали коллегам обратиться с этой аудиозаписью в известные органы. Решение комиссии: нарушения поведенческих норм со стороны Слуцкого нет.



«Сага о приставаниях» муссируется уже месяц. Публика устала слушать одно и то же, а ничего нового ей не предлагают. А начиналось всё бодро. Одна за другой в информационное поле вышли исповедаться три журналистки парламентского пула. И у каждой была своя история о психологических страданиях, доставленных поползновениями известного парламентария.



Когда эмоции вошли в естественное русло, начались вопросы. По большей части не к Слуцкому, а к его жертвам-самовыдвиженкам. Если вас потрогали без вашего на то разрешения, почему вы так долго молчали? Куда девался ваш хвалёный профессионализм? И почему именно сейчас вы решили об этом вспомнить? Подобными вопросами, каждый на свой лад, задавались главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, официальный представитель МИД России Мария Захарова.



— Когда были первые попытки втянуть нас в обсуждение этой ситуации, я сказал, что мы сами разберемся среди коллег. — говорит известный российский спортсмен, член комиссии по этике Александр Карелин. — Я считаю унизительным участвовать в обсуждении таких ужасающе неправдивых историй. Я не хочу обсуждать подробности. Все это чушь и глупость. Это попытка ошельмовать руководителя комитета, через него ошельмовать парламент и рассказать, насколько все криво в России происходит.



Подобно Александру Карелину многие не поверили в рассказы о домогательствах и посчитали их спланированной провокацией. В их числе оказались журналист Андрей Караулов, педиатр Леонид Рошаль, поэт Андрей Дементьев и даже великая французская певица Мирей Матьё.



В ходе недавнего посещения Москвы она была вынуждена вступиться за своего старого друга, в психологической адекватности которого она уверена на все сто. «Я прекрасно знаю этого человека и знаю, что он не способен на такие действия», — сказала певица о Слуцком.



Сам Леонид Слуцкий во время травли, длившейся почти месяц, сохранял спокойствие. Таким же спокойным он оставался и во время комиссии:



— Спасибо всем, кто меня поддержал! Известным российским женщинам-политикам — Валентине Ивановне Матвиенко и Татьяне Николаевне Москальковой, женщинам Госдумы, представляющим все фракции, членам родного для меня Госсовета Республики Крым и, конечно, замечательному доктору Леониду Михайловичу Рошалю.



Судя по времени скандала, его готовили специального к президентским выборам. Слуцкий курировал приём зарубежных наблюдателей и в этом смысле оказался удобной фигурой для того, чтобы бросить ещё одну чёрную тень на Владимира Путина и его окружение. Технология сексуальных скандалов неоднократно применялась в Европе для удаления с поляны неугодных политиков. И почти всегда с успехом. Почему бы не обкатать её в России?



Однако выборы состоялись, претензий к ним у наблюдателей нет. Леонид Слуцкий признан невиновным в сексуальных домогательствах. Выходит, что режиссёры «харассмент-шоу» зря потратили время и средства.