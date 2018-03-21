Крымчане называют детей Ардеями, Никасами и Еремеями

Самыми популярными именами, которыми крымчане в прошлом году называли своих детей, оказались Александр, София и Максим. Также очень распространено имя Полина.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила заместитель министра юстиции Крыма — начальник департамента записи актов гражданского состояния Наталья ПЕЛЬО, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

По ее словам, среди редких имен, которые присваивали новорожденным крымчанам, оказало, например, двойное имя Александр-Милан, а также Ардей, Асад-Али, Никас, Вилен, Соломон, Еремей. Редкими, но уже привычными именами были Захар, Натан, Спиридон, Платон, Радмир, Яромей, Елисей и Тигран, пишут "Аргументы недели - Крым".

Примечательно, что в среднем около тысячи крымчан обращаются в отделы ЗАГС для смены данного при рождении имени.

«Большая часть была таких имен, как Алексей, Артем, Михаил, Владимир, Елизавета, Дарья, Кира, Ева и Алиса», – рассказала ПЕЛЬО.

Комментируя ранее распространенную рядом СМИ информацию о том, что в Крыму ребенка назвали Биткоином, замминистра юстиции заверила, что она не соответствует действительности.

«Родители очень взвешенно подходят к выбору имен, поэтому каких-то очень необычных и непонятных имен последнее время нет», – подчеркнула она.