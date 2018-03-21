В Подмосковье осмотрят бродячих собак
21 марта 2018, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]
Со всеми уличными животными в подмосковном Реутове планируется начать работу в рамках программы «Экология и охрана окружающей среды Реутова». Всем животным будет оказан должный уход и они будут осмотрены ветеринарами.
По сообщению Подмосковье сегодня, за первый год работы программы была отловлена 141 собака, которых ветеринарные врачи осмотрели, вакцинировали от бешенства, стерилизовали и чипировали.
Сообщаем, что после карантина животных выпустили на волю. При этом реутовские власти призвали жителей сообщать обо всех бездомных и агрессивных собаках.
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