В Химках появился самый ленивый снегоуборщик
21 марта 2018, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]
Одна из жительниц Химок засняла на видео, как можно создавать видимость работы. Сотрудник «Меги» просто перекидывал снег с места на место.
Жители Химок ломают голову над трудом ленивого снегоуборщика у торгового центра «Мега». Момент его работы попал под объектив камеры посетителей гипермаркета, передает сайт Подмосковье сегодня.
Отметим, что сотрудники торгового центра занимались чисткой крыши. При этом одному места не нашлось, поэтому он остался внизу. Через некоторое время он стал перекидывать снег с место на место.
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