Пассажир снял НЛО на свой телефон из иллюминатора самолета, видео попало в Сеть

Несколько дней назад на одном из рейсов китайской авиакомпании случилось необычное происшествие. Пассажиры лайнера наблюдали неопознанный летающий объект за бортом. Одному из них даже удалось снять НЛО через иллюминатор самолета на свой телефон.

Странный объект двигался рядом с самолетом, не приближаясь к нему и не удаляясь, а затем исчез в облаках.

Удивительно, что бортовые радары судна никак не отреагировали на странного соседа, который некоторое время сопровождал лайнер. Пилоты не заметили ничего подозрительного, хотя НЛО было довольно близко. Уфологи не могут отнести объект на видеозаписи ни к какому из известных типов НЛО. Формой и размерами странный объект похож на дирижабль, но его скорость значительно выше, передает Section51-ufo.

Одно можно утверждать предельно точно, в подлинности записи никто не сомневается.